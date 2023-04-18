Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за нарушение допинг-правил

Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Спортсмен нарушил пункт 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).
Популярные статьи
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
- «Я здесь не для того, чтобы нести всякую чушь. Завтра важная игра». Леброн Джеймс решительно настроен на третий матч серии с «Мемфисом»
Свежие комментарии