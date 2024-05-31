Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Кузьмина
    Да Вы правы! Руководство попрячется по бункерам, а умирать будут простые люди. В этом то и вся суть, почему руководст...Россия готова отв...
  • Vasily Golov
    Это Брянская облПрозрение на льво...
  • Vasily Golov
    Торговые центры,рынки,школы работают.В Донбассе часть разрушено до основания.Шебекино обстреливают жилые дома.Гуманно...Прозрение на льво...

На Украине торжествуют: «Первые F-16 будут уже в июне»

На Украине торжествуют: «Первые F-16 будут уже в июне»

В следующем месяце страны Запада поставят на Украину первую эскадрилью истребителей F-16. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Интересно а какая страна их разместит -и согласится на встречный удар по их территории
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх