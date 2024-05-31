На Украине торжествуют: «Первые F-16 будут уже в июне»

В следующем месяце страны Запада поставят на Украину первую эскадрилью истребителей F-16. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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