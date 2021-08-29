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Сенатор от Хабаровского края Грешнякова намерена подать в суд на Жириновского

Сенатор от Хабаровского края Грешнякова намерена подать в суд на Жириновского

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова готовит исковое заявление в суд против лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который неделю назад обвинил ее в растрате миллионов рублей, собранных на адвокатов бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

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вячеслав харченко
Очень даже похожа на грызуна.

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