Оперативниками уголовного розыска задержана подозреваемая в краже денег из квартиры жителя Тульской области

В дежурную часть отдела МВД России по Щёкинскому району обратился 36-летний местный житель. Он сообщил о том, что из его квартиры была совершена кража денежных средств в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей.
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