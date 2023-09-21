Военное обозрение

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Неудавшиеся реформы российского флота

Неудавшиеся реформы российского флота

Система управления до Николая Немного истории. Во времена Павла I структура управления флотом приобрела довольно запутанный вид.

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