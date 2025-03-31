Фанаты «Эспаньола» перед матчем с «Атлетико» вывесили у стадиона баннер с мишенью на лбу судьи дель Серро Гранде, работавшего на ВАР в игре с «Мальоркой». Клуб осудил акцию

В субботу «Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги. За несколько часов до начала матча возле «RCDE Стэдиум» был вывешен баннер с ерно-белым изображением судьи Карлоса дель Серро Гранде с красной мишенью на лбу и надписью «Разыскивается».