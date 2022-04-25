Зачем на современные немецкие танки вешают щит с крестом?

Многие люди, интересующиеся бронетехникой, замечали странный элемент на немецких боевых машинах. Можно было бы посчитать это своеобразным украшением отдельно взятой машины – но нет, его с завидной регулярностью крепят на всю военную технику.
Многие люди, интересующиеся бронетехникой, замечали странный элемент на немецких боевых машинах. Можно было бы посчитать это своеобразным украшением отдельно взятой машины – но нет, его с завидной регулярностью крепят на всю военную технику.
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