Стало известно, сколько заработали авторы каналов в «Макс» после запуска донатов

Около четырех тысяч авторов публичных каналов в национальном мессенджере «Макс» получили более полутора миллионов рублей благодаря донатам в первые дни после запуска функции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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