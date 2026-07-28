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Нижегородская правда

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ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год

ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год

ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год. Прогнозная ставка на конец года повышена с 12% до 13,5%, средняя ставка — с 14% до 14,5%, а прогноз роста реального ВВП понижен с 1% до 0,6%.

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