ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год. Прогнозная ставка на конец года повышена с 12% до 13,5%, средняя ставка — с 14% до 14,5%, а прогноз роста реального ВВП понижен с 1% до 0,6%.