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Зета-Джонс потребовала от Дугласа пять звонков за вечер — и лишь потом согласилась на роман

Зета-Джонс потребовала от Дугласа пять звонков за вечер — и лишь потом согласилась на роман

На сцену New York Comic Con Кэтрин Зета-Джонс вышла в золотом платье с глубокими разрезами — и почти сразу показала залу знакомую картинку: села, закинула ногу на ногу.

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