От 100 тыс. рублей каждый пятый россиянин оценивает ущерб своему жилью

СберСтрахование и аналитики Rambler&Co выяснили, какие неприятности случаются с жильём чаще всего, и в какую сумму они обходятся владельцамКак показал опрос СберСтрахования и медиахолдинга Rambler&Co, охват которого составил 56 тыс.
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