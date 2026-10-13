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СахПресс

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На Сахалине два ветерана СВО с инвалидностью устроились инженерами благодаря поддержке работодателей

На Сахалине два ветерана СВО с инвалидностью устроились инженерами благодаря поддержке работодателей

В Сахалинской области два участника СВО с инвалидностью получили работу инженеров. Предприятия оборудовали для них специальные рабочие места при поддержке государства, сообщили в пресс-службе регионального Кадрового центра.

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