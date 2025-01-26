Меликов попросил глав МВД и СК проконтролировать дело о пытках дагестанца

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
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