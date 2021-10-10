Мировое обозрение

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Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

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