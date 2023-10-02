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Антонов: РФ сама определит, кто будет представлять её на саммите АТЭС

Антонов: РФ сама определит, кто будет представлять её на саммите АТЭС

Российская Федерация самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС, роль Соединённых Штатов заключается только в том, чтобы направить приглашение, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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