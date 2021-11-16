«Нафтогаз» озвучил реальные потери Украины из-за «Северного потока-2»

Анатолий Семченко

Остался вопрос: а кому интересны проблемы Украины? Ну потеряют, и что? Любой житель планеты Земля ежедневно что-то теряет. Но это не значит, что нужно всем об этом сообщать. Каждый кузнец своего счастья. Украина решила, что без России будет жить лучше. Вот пусть и наслаждается. Предлагал Газпром в начале 2000-х организовать консорциум для управления ГТС. Но Украина решила иначе. Удачи ей..