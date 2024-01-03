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Ученица новоуральской школы заняла 2 место по области в конкурсе детского рисунка «Полиция глазами детей-2023»

Приятная новость пришла в межмуниципальное управление полиции накануне Нового Года. Художественная работа Коноваловой Екатерины, ученицы 8 «В» класса МАОУ «СОШ № 57» заняла 2-е место на областном этапе конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей-2023».

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