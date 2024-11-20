Что нельзя есть на завтрак – опасно для сердца, а эти блюда у всех на столе: предупреждает врач Кутушков Ольга БезродняяВрач Кутушков в своем недавнем выступлении поднял важный вопрос о завтраках, которые многие из нас воспринимают как безобидный ритуал.
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