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Что нельзя есть на завтрак – опасно для сердца, а эти блюда у всех на столе: предупреждает врач Кутушков

Что нельзя есть на завтрак – опасно для сердца, а эти блюда у всех на столе: предупреждает врач Кутушков

Что нельзя есть на завтрак – опасно для сердца, а эти блюда у всех на столе: предупреждает врач Кутушков Ольга БезродняяВрач Кутушков в своем недавнем выступлении поднял важный вопрос о завтраках, которые многие из нас воспринимают как безобидный ритуал.

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