Что нельзя есть на завтрак – опасно для сердца, а эти блюда у всех на столе: предупреждает врач Кутушков Ольга БезродняяВрач Кутушков в своем недавнем выступлении поднял важный вопрос о завтраках, которые многие из нас воспринимают как безобидный ритуал.