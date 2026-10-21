Выбор автомобилей у нас получился не самым простым. С Volkswagen Tiguan 1.4 TSI мы определились довольно быстро — на нем стоит один из самых современных и одновременно массовых двигателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП KGM Rexton переше...
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым