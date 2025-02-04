Власти Сортавальского округа сообщили о гибели бойца в зоне СВО

Стало известно о гибели Андрея Романова, с ним простятся 5 февраля Власти Сортавальского округа сообщили о гибели Андрея Александровича Романова, исполнявшего воинский долг в зоне специальной военной операции.
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