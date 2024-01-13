Экс-сотрудник Пентагона призвал готовиться к расширению боев на Ближнем Востоке

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой призвал Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке на фоне операции против хуситов.
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