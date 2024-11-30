Почему 88% сотрудников разочаровываются в новом месте: как правильно адаптировать новичков и удержать ценные кадры

Представьте: в вашу компанию приходит новый специалист. Он успешно прошёл собеседование и, конечно, полон энтузиазма и новых идей! С первых дней он готов включаться на полную и демонстрировать свои навыки, чтобы доказать свой профессионализм и заинтересованность.
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