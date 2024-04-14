Bloomberg: атака Ирана проверяет возможности ПВО Израиля, поддерживаемого США

После атак на территорию Израиля Иран будет внимательно следить за реакцией Тель-Авива и Вашингтона, чтобы увидеть, могут ли военные технологии Тегерана конкурировать с системами противовоздушной обороны и тактикой Запада.
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