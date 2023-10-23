«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, опережая «Ман Сити» и «Арсенал» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3

Команда Энджа Постекоглу обыграла «Фулхэм» (2:0) в 9-м туре. Теперь у нее 23 очка – больше всех. На второе место вышел «Манчестер Сити», победивший «Брайтон» (2:1), а «Арсенал», сыграв вничью с «Челси» (2:2), опустился на третью строчку.