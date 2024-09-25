iOS 18: 30 захватывающих функций и улучшений, которые изменят ваш опыт использования Ирэн ОрлонскаяС 16 сентября 2024 года пользователи iPhone по всему миру, включая Россию, смогут обновить свои устройства до новой версии операционной системы iOS 18.
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