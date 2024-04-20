Инженеры Ясненского ракетного соединения возводят водоотводные каналы в Оренбуржье

Военные специалисты инженерной службы Ясненского ракетного соединения в ходе мероприятий оказания помощи жителям Оренбуржья обустраивают сеть водоотводных каналов и применяют специальную военную технику для расчистки путей отвода стоячей воды.
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