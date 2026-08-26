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Cardano и Ethereum наконец-то могут найти общий язык

Cardano и Ethereum наконец-то могут найти общий язык

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон призвал сообщество разработчиков Ethereum более внимательно изучить технологию Cardano, заявив, что обе экосистемы выиграют от более тесного инженерного сотрудничества.

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