Cardano и Ethereum наконец-то могут найти общий язык

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон призвал сообщество разработчиков Ethereum более внимательно изучить технологию Cardano, заявив, что обе экосистемы выиграют от более тесного инженерного сотрудничества.
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