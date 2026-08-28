Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске продолжается благоустройство сразу на нескольких территориях

В Смоленске продолжается благоустройство сразу на нескольких территориях

Вопрос благоустройства находится на постоянном контроле главы города Александра Новикова. Часть территорий для благоустройства ранее выбирали сами смоляне, принимая участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

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