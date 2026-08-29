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Царьград

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Forsa: 67% немцев отметили возросшее влияние США на ФРГ

Forsa: 67% немцев отметили возросшее влияние США на ФРГ

Исследование Forsa выявило, что 67% немцев считают, что влияние США на ФРГ выросло. Особенно это отмечают на востоке страны, где так считают 78% опрошенных.

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