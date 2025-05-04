Оскар Пиастри: Два года назад в Майами мы проиграли круг лидерам

Оскар Пиастри: Два года назад в Майами мы проиграли круг лидерамGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри поделился эмоциями от победы на Гран При Майами и вспомнил, в какой форме была оранжевая команда всего два года назад.