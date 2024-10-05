Рекомендации ГИЧС в контексте Желтого кода неустойчивой погоды

В связи с предупреждением о неустойчивой погоде, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призывает граждан просят следить за информацией и метеорологическими сводками, чтобы точно знать погоду и избегать поездок в зоны риска.
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