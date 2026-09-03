Придет ли в Нижегородскую область бабье лето? Узнали у синоптиков

Первое сентября порадовало нижегородцев солнечным днём и почти летней погодой +20. Но останется ли это тепло с нами на ближайшее время? Как скоро стоит ждать наступления осенней слякоти и холодов? И будет ли в регионе любимое всеми бабье лето? Лето в Нижегородской области принесло жителям немало сюрпризов, от жары +30 до ливней стеной день за днём.