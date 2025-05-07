Силы спецопераций США модернизируют под гибридную глобальную войну

ТАМПА (ИА Реалист). На ежегодной конференции SOF Week командующий Силами специальных операций США (USSOCOM) генерал Брайан Фентон объявил о начале «ренессанса спецназа» в условиях, когда США сталкиваются с новой формой угроз — «фузией противников».
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