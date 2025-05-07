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Силы спецопераций США модернизируют под гибридную глобальную войну

Силы спецопераций США модернизируют под гибридную глобальную войну

ТАМПА (ИА Реалист). На ежегодной конференции SOF Week командующий Силами специальных операций США (USSOCOM) генерал Брайан Фентон объявил о начале «ренессанса спецназа» в условиях, когда США сталкиваются с новой формой угроз — «фузией противников».

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