Steak Lovers
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Steak Lovers

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Просто разбили к цветной капусте 2 яйца и жарим. Гениальный рецепт: добавки попросят и те, кто раньше не ел капусту

Просто разбили к цветной капусте 2 яйца и жарим. Гениальный рецепт: добавки попросят и те, кто раньше не ел капусту

Цветная капуста считается пресной, но и ее можно приготовить невероятно вкусной. Для этого достаточно будет уже после быстрого отваривания отправить капусту на сковороду в особой панировке: добавки попросят даже те, кто раньше цветную капусту вообще не любил.

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