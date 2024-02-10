Просто разбили к цветной капусте 2 яйца и жарим. Гениальный рецепт: добавки попросят и те, кто раньше не ел капусту

Цветная капуста считается пресной, но и ее можно приготовить невероятно вкусной. Для этого достаточно будет уже после быстрого отваривания отправить капусту на сковороду в особой панировке: добавки попросят даже те, кто раньше цветную капусту вообще не любил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии