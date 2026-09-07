Яркий финал «Зарницы 2.0» вызывает скрежет зубовный у предателей и врагов России. Манёвры вызвали ненависть у беглых либералов и внутренних врагов, причитающих о «милитаризации детского сознания».
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