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Товарищеские матчи. Норвегия сыграет с Финляндией, Италия в гостях у Австрии

Сборная Италии сыграет в гостях с Австрией в товарищеском матче. Товарищеские матчи Колумбия – Парагвай 2:0 (1:0, 1:0) Дата проведения 20 ноября, 04.

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