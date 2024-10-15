Израильская авиация нанесла удары по погранпереходу на севере Ливана

Израильские военные самолеты нанесли авиаудар по пограничному переходу в районе Хермелии, расположенном на севере Ливаны, нанеся удар по дороге, ведущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш.
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