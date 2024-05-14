В Ярославле прошла акция поддержки «Белгород – город сильных людей!»

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая, ФедералПресс. К молодежным объединениям Ярославской области присоединились спортсмены, общественники, студенты вузов и колледжей, курсанты и кадеты, сотрудники МЧС, члены Общественной палаты.
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