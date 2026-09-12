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Аргументы и Факты

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Эксперты рассказали, как выбрать и хранить дрова на зиму

Эксперты рассказали, как выбрать и хранить дрова на зиму

Сентябрь — время задуматься о закупке дров на зиму, чтобы обеспечить комфорт в морозы. От правильного выбора зависит не только тепло, но и безопасность участка, пишет URA.

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