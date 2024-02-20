В Минобороны показали трофеи из опорного пункта ВСУ в освобожденной Авдеевке

В Министерстве обороны России показали позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала города Авдеевки, которые пытались удерживать военнослужащие националистического подразделения - 3-ей отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе батальона «Азов»*.
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