«Плохо воспринимает»: Мендель об отношении Зеленского к украинскому языку

Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает трудности с восприятием больших объемов информации на украинском языке, а в частной обстановке предпочитает говорить по-русски.
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