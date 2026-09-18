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Литовские власти готовят эвакуацию Вильнюса в Польшу в случае войны с Россией

Литовские власти готовят эвакуацию Вильнюса в Польшу в случае войны с Россией

Польское радио сообщило, что руководство Литвы разработало план эвакуации жителей Вильнюса на территорию Польши в случае военного противостояния с Российской Федерацией.

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