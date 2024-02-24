Эквадор стоял на пороге серьезной ошибки, которую удалось избежать благодаря событиям в Авдеевке. Потеря России в качестве крупнейшего покупателя бананов вызвала панику у эквадорских властей, сообщает L’Antidiplomatico.
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