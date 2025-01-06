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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016-го и сравнялся с «Интером» по трофеям. Лидирует «Ювентус» – 9 побед

Команда Сержиу Консейсау одержала победу над «Интером» (3:2) в финале турнира. До этого «россонери» не выигрывали трофей с 2016 года.

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