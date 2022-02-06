Почти полторы тысячи волгоградцев заразились коронавирусом за день

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Волгоградской области госпитализировали 326 пациентов с тяжёлым течением болезни, а выписали из больниц 325 человек.