В нескольких районах Бурятии введут особый противопожарный режим

На территории Бурятии, кроме северных районов, введут особый противопожарный режим. Там будут действовать строгие правила нахождения в лесу, запрет на разведение костров на землях всех категорий и запрет на выжигание сухой травы и мусора за исключением профилактических работ, которые проводят лесники.