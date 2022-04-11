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В нескольких районах Бурятии введут особый противопожарный режим

В нескольких районах Бурятии введут особый противопожарный режим

На территории Бурятии, кроме северных районов, введут особый противопожарный режим. Там будут действовать строгие правила нахождения в лесу, запрет на разведение костров на землях всех категорий и запрет на выжигание сухой травы и мусора за исключением профилактических работ, которые проводят лесники.

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