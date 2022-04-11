В нескольких районах Бурятии введут особый противопожарный режим

На территории Бурятии, кроме северных районов, введут особый противопожарный режим. Там будут действовать строгие правила нахождения в лесу, запрет на разведение костров на землях всех категорий и запрет на выжигание сухой травы и мусора за исключением профилактических работ, которые проводят лесники.
Популярные статьи
- Мишустин призвал IT-специалистов начать работать над созданием платформ для замены App Store и Google Play
- Александр Бурков поделился планами по импортозамещению в агропромышленном комплексе Омской области
- Сегодня США объявят о новых санкциях против России. Предлогом стало якобы убийство российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча
Свежие комментарии