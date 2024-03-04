"Русских продолжают находить мёртвыми по всему миру": Новое расследование о предателях

Чего не отнять у наших оппонентов за рубежом, так это находчивости. Поняв, что ликвидация перебежчика Максима Кузьминова заинтересовала большую аудиторию, они выпустили новое расследование под названием: "Русских продолжают находить мёртвыми по всему миру".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии