Радомир Маркуш 13 июля 2026 г., 17:46 В небе над Азовским морем продолжаются воздушные бои В сводке нашего Минобороны от 12 июля говорится: «В течение дня ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Герани» за месяц наказали Киев на 10 миллиардов долларов, экономика Украины обнуляется вслед за ПВО
- «Зима на Украине черной не будет, она будет последней»: Тоскливый ужас и безнадега у киевлян, даже самые упертые готовы капитулировать
- Эндрю Корыбко: У Путина есть свои виды на Одессу. Трампу они понравятся. Зеленскому вряд ли
Свежие комментарии