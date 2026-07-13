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Русский Днепропетровск

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Сражение за коридоры: «Лютые» прорываются в Таганрогский залив по двум маршрутам

Сражение за коридоры: «Лютые» прорываются в Таганрогский залив по двум маршрутам

Радомир Маркуш 13 июля 2026 г., 17:46 В небе над Азовским морем продолжаются воздушные бои В сводке нашего Минобороны от 12 июля говорится: «В течение дня ….

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