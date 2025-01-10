Причину пробки на Ватутина назвала ГАИ Новосибирска

Как пояснили в ГАИ Новосибирска, причина пробки на Ватутина – в массовом ДТП. На дороге возникла аварийная ситуация с участием каршерингового седана Volkswagen Polo, кроссоверов Toyota Highlander и Honda CR-V, а также седана Peugeot 508.
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