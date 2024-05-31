Разрушающееся столетнее здание омского горсовета будет ремонтировать компания из Барнаула. Сумма контракта - 26,3 млн рублей.
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Разрушающееся столетнее здание омского горсовета будет ремонтировать компания из Барнаула. Сумма контракта - 26,3 млн рублей.